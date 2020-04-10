Фонд борьбы с коронавирусом в бюджете составит 66 млрд грн - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что фонд борьбы с коронавирусом в государственном бюджете страны составит 66 млрд грн.

"За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также – покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.