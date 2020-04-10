Политика

17:13 10.04.2020

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на понедельник в 14:00

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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на понедельник в 14:00

 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в понедельник, 13 апреля, на 14:00, сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Инициатором проведения внеочередного заседания выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В повестке дня заседания обозначено 8 пунктов. Среди них второе чтение законопроекта "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", проект закона "Об изменении в государственный бюджет на 2020 год", "О защите населения от инфекционных болезней относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира), внесение изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины", принятие во втором чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об особенностях судебного контроля на период карантина и принятие с предложениями президента закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Последним пунктом повестки дня определено голосование 13 постановлений об отмене принятого в целом на предыдущем внеочередном заседании Верховной Рады законопроекта №2178-10 "Об "обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Теги: #верховная_рада #разумков
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