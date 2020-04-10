Политика

16:44 10.04.2020

Порошенко: правительственные предложения секвестра бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформу здравоохранения и децентрализации

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Порошенко: правительственные предложения секвестра бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформу здравоохранения и децентрализации

Первым вопросом повестки дня внеочередного заседания парламента должно быть рассмотрение банковского закона, который необходим для получения финансовой помощи от МВФ и других международных организаций. Только после этого можно рассмотреть секвестр государственного бюджета, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ. "Европейская солидарность" была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрению предложений по секвестру бюджета, который сделала власть, обязательно предшествовало рассмотрение банковского закона, который есть в перечне вопросов получения Украиной транша МВФ и по защите Украины от дефолта", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что "Евросолидарность" не поддерживает ускорение дать внеочередного заседания без того, чтобы к рассмотрению был готов закон по банковскому делу. "Первый вопрос - бюджет. Не просто обсуждение бюджета, а жесткий секвестр бюджета. Хочу подчеркнуть, что недополучение доходов бюджета началось задолго до эпидемии, и уже по итогам первого квартала было недополучено более 40 млрд грн - в том числе и через коррупционные махинации", - сообщил Порошенко.

Лидер партии отметил, что в первую очередь пострадает от этих действий образование и реформа здравоохранения.

"В частности "Новая украинская школа", на которую сегодня заложено в бюджете лишь 360 млн грн, они предприняли попытку снять даже это финансирование. Мы требуем его восстановления", - подчеркнул Порошенко.

"Реформа здравоохранения. С развития системы экстренной медицины снимают почти миллиард гривень, которые должны были идти на субъекты местного самоуправления и обеспечить помощь тем, на чьи плечи сегодня ложится наибольшая нагрузка борьбы с пандемией", - отметил лидер партии.

Также он добавил, что партия не принимает позицию резкого урезания местного самоуправления, снятия части позиций государственного фонда регионального развития, снятия средств на развитие ОТГ.

Теги: #реформа #порошенко #госбюджет
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