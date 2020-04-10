Минреинтеграции обеспокоено очередным актом давления на крымских татар со стороны российской оккупационной власти

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины глубоко обеспокоено очередным актом давления на крымских татар со стороны российской оккупационной власти.

"В Минреинтеграции с временно оккупированного Россией Крыма поступают сообщения, что российская оккупационная администрация массово отправляет «предупреждение» крымскотатарским активистам с целью недопущения организации на полуострове любых публичных мероприятий под видом «борьбы с экстремизмом", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что за последние два дня зафиксированы десятки подобных фактов в Бахчисарае, Судаке, Симферопольском, Ичкинском и других районах.

"Эти акты никоим образом не связаны с противодействием эпидемии коронавируса, а является еще одним проявлением давления, ведь "предупреждение" доставляют работники оккупационной "полиции", которые, запугивая крымчан, пытаются отговорить их даже от единоличных акций солидарности и памяти", - считают в ведомстве.

В Минреинтеграции также вызывает обеспокоенность то, что пытаются ограничить любые меры коренного народа, в том числе - в память жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и акции ко Дню крымскотатарского флага 26 июня.

Согласно сообщению, указанные факты будут доведены до сведения международных мониторинговых миссий.