Политика

14:07 10.04.2020

В Кировоградской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса

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В Кировоградской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса

В Кировоградской области лабораторным методом по состоянию на утро 10 апреля остаются подтвержденными 82 случая COVID-19, однако уже пять из них являются летальными, сообщил глава областной государственной администрации Андрей Балонь.

"9 апреля в областной больнице от воспаления легких умерла 71-летняя жительница Кропивницкого, которая была больна коронавирусом", - написал Балонь на странице в Фейсбуке.

По словам главы Кировоградской ОГА, сейчас от COVID-19 лечатся 77 человек, из них 50 человек находятся на госпитализации. Среди них 38 находятся в среднем состоянии тяжести, семь - в тяжелом состоянии, четыре - в состоянии ближе к удовлетворительному.

Ранее глава ОГА сообщил, что 4 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 84-летняя жительница Кропивницкого, 6 апреля - 78-летняя жительница Новомиргорода.

9 апреля Балонь проинформировал, что умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больницы в Кропивницком с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом. Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирование COVID-19.

Теги: #коронавирус #кировоградская_обл
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