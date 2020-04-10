Управляющий директор "Капитал Таймс" Найман вошел в Совет по экономразвитию Украины

Управляющий партнер компании "Капитал Таймс" Эрик Найман стал одним из 11 членов совета по вопросам экономического развития во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, говорится в постановлении правительства №265 от 8 апреля, опубликованном на сайте правительства.

Найман подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию и уточнил, что первое заседание совета пройдет в пятницу.

Другими членами совета стали глава Минэкономики Игорь Петрашко, советник президента Олег Устенко, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Помимо них в составе совета преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак, директор Института экономики и прогнозирования Нацакадемии наук Украины Валерий Геец, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАУ Элла Либанова и профессор Колумбийского университета, имя которого пока неизвестно.

"Совет … является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров, который создается с целью изучения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере экономического развития, обеспечения координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по определению механизмов реализации государственной политики по вопросам экономического развития", – говорится в положении о нем.

Согласно документу, заседания совета будут проходить не реже одного раза в три месяца, в том числе в виде видеоконференций, как предстоящее первое заседание в условиях карантина. Члены совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

Найман, д.э.н., с 2011 возглавляет Wealth management "Капитал Таймс". До этого создал и руководил инвестиционно-банковским подразделением Укрсоцбанка (2001-2010), где организовал выпуски облигаций для более 30-ти крупнейших украинских компаний на сумму более $300 млн, а также частное размещение 20% акций концерна "Галнафтогаз" в 2005 году.