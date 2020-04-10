Политика

13:20 10.04.2020

Управляющий директор "Капитал Таймс" Найман вошел в Совет по экономразвитию Украины

2 мин читать
Управляющий директор "Капитал Таймс" Найман вошел в Совет по экономразвитию Украины

Управляющий партнер компании "Капитал Таймс" Эрик Найман стал одним из 11 членов совета по вопросам экономического развития во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, говорится в постановлении правительства №265 от 8 апреля, опубликованном на сайте правительства.

Найман подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию и уточнил, что первое заседание совета пройдет в пятницу.

Другими членами совета стали глава Минэкономики Игорь Петрашко, советник президента Олег Устенко, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Помимо них в составе совета преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак, директор Института экономики и прогнозирования Нацакадемии наук Украины Валерий Геец, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАУ Элла Либанова и профессор Колумбийского университета, имя которого пока неизвестно.

"Совет … является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров, который создается с целью изучения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере экономического развития, обеспечения координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по определению механизмов реализации государственной политики по вопросам экономического развития", – говорится в положении о нем.

Согласно документу, заседания совета будут проходить не реже одного раза в три месяца, в том числе в виде видеоконференций, как предстоящее первое заседание в условиях карантина. Члены совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

Найман, д.э.н., с 2011 возглавляет Wealth management "Капитал Таймс". До этого создал и руководил инвестиционно-банковским подразделением Укрсоцбанка (2001-2010), где организовал выпуски облигаций для более 30-ти крупнейших украинских компаний на сумму более $300 млн, а также частное размещение 20% акций концерна "Галнафтогаз" в 2005 году.

Теги: #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 10.04.2020
Набсовет поддержал кандидатуру члена правления компании Юрика на пост и. о. главы "Укрзализныци" – источник

Набсовет поддержал кандидатуру члена правления компании Юрика на пост и. о. главы "Укрзализныци" – источник

12:00 10.04.2020
Кабмин выделил СБУ 49,9 млн грн для внедрения системы "Verint NowForce" для осуществления мероприятий по предотвращение распространения СOVID-19

Кабмин выделил СБУ 49,9 млн грн для внедрения системы "Verint NowForce" для осуществления мероприятий по предотвращение распространения СOVID-19

11:40 10.04.2020
Кабмин выделил 4,9 млн грн для возмещения расходов по доставке из Китая медицинских изделий

Кабмин выделил 4,9 млн грн для возмещения расходов по доставке из Китая медицинских изделий

19:02 09.04.2020
Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

17:14 09.04.2020
Кабмин упростил получение медпомощи лицами, находящимися на самоизоляции

Кабмин упростил получение медпомощи лицами, находящимися на самоизоляции

17:11 09.04.2020
Кабмин и НБУ презентовали Зеленскому упрощенную программу "5-7-9" и еще одну новую для поддержки малого бизнеса

Кабмин и НБУ презентовали Зеленскому упрощенную программу "5-7-9" и еще одну новую для поддержки малого бизнеса

16:33 09.04.2020
Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов

Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов

16:05 09.04.2020
Кабмин опубликовал постановление от 8 апреля о правках в режим карантина

Кабмин опубликовал постановление от 8 апреля о правках в режим карантина

14:56 09.04.2020
Кабмин исключил заведения торговли стройматериалами из перечня работающих в период карантина - Шмыгаль

Кабмин исключил заведения торговли стройматериалами из перечня работающих в период карантина - Шмыгаль

11:50 09.04.2020
Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Санкции ЕС против РФ связанны с полной имплементацией Москвой Минских соглашений, и это не изменится - Маасикас

Завершение Украиной принятия законодательства по урегулированию банковского сектора - это жизненно важная проверка, отмечает посол ЕС

Ответ украинских властей на пандемию Covid-19 был ранним и решительным

Разумков затрудняется назвать сроки рассмотрения законопроекта о банках, необходимого для программы МВФ

Профильный комитет Рады не успеет к понедельнику подготовить ко 2-му чтению законопроект о банках

ПОСЛЕДНЕЕ

Фракция "Голос" настаивает на голосовании поправок в госбюджет после законопроекта о банках

В Кировоградской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса

Санкции ЕС против РФ связанны с полной имплементацией Москвой Минских соглашений, и это не изменится - Маасикас

Завершение Украиной принятия законодательства по урегулированию банковского сектора - это жизненно важная проверка, отмечает посол ЕС

Ответ украинских властей на пандемию Covid-19 был ранним и решительным

Разумков затрудняется назвать сроки рассмотрения законопроекта о банках, необходимого для программы МВФ

Порошенко стал сопредседателем фракции "Евросолидарность" в Раде – Разумков

Пристайко назначен главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины вместо Кулебы

Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

Профильный комитет Рады не успеет к понедельнику подготовить ко 2-му чтению законопроект о банках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА