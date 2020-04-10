Политика

12:41 10.04.2020

Санкции ЕС против РФ связанны с полной имплементацией Москвой Минских соглашений, и это не изменится - Маасикас

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Санкции ЕС против РФ связанны с полной имплементацией Москвой Минских соглашений, и это не изменится - Маасикас

Санкции Европейского Союза против России политически связанны с полной имплементацией Россией Минских соглашений, и эта позиция не изменится, заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Прежде всего, позвольте мне подчеркнуть, что никакие санкции ЕС не препятствуют стране, находящейся под санкциями ЕС, бороться с кризисом. Эти ограничение и санкции не влияют на медикаменты и подобные вещи. Кроме того, санкции ЕС политически связанны с полной имплементацией Россией Минских соглашений. Лидеры ЕС коллективно повторили это много раз. И это не изменится", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".


Полный текст интервью с Маасикасом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #рф #санкции #маасикас
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