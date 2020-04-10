Ответ украинских властей на пандемию Covid-19 был ранним и решительным

Ответ правительства Украины на пандемию коронавируса Covid-19 был ранним, ясным и решительным, заявил глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Я очень тщательно придерживаюсь всех мер, ограничений и предписаний украинских властей. Если посмотреть на глобальную картину, на котором уровне правительства предпринимают меры, то можно сделать вывод, что ответ Украины был ранним и решительным. И, очевидно, у меня нет компетенции предлагать что-то. Но из того, что я вижу - ответ был ранним, ясным и решительным", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом посол ЕС отметил, что все страны, которые предприняли эти меры, сталкиваются с очень критическим вызовом, очень критическим балансированием.

"Большая часть украинской экономики была закрыта. Этим утром я читал новости, что 6% украинских компаний уже на пределе банкротства или уходят из бизнеса и закрываются. Вы слышали, что, в частности, сказал премьер-министр Шмыгаль о продолжающейся работе, анализе, о том, на какой стадии экономика сможет снова открыться. Это очень тяжелый выбор. И я полностью уважаю всех политических лидеров, которые должны сталкиваться с этим выбором", - подчеркнул Маасикас.

Кроме того, он отметил, что очень ценит сотрудничество с Министерством иностранных дел Украины по возвращению граждан стран ЕС и украинцев на Родину во время пандемии.

"Прежде всего, в контексте нашего сотрудничества, я хочу отметить, что я ценю очень хорошее сотрудничество, которое мы и посольства стран-членов ЕС имели с украинскими властями, особенно с Министерством иностранных дел Украины и министром Кулебой относительно того, как организовать специальные самолеты, помочь гражданам ЕС и украинским гражданам, членам семей граждан ЕС уехать из Украины. Это было очень хорошее и бесперебойное сотрудничество, которое я ценю", - пояснил посол.

Также он сообщил, что очень ценит то, какие усилия правительство Украины делает, чтобы координировать помощь.



Полный текст интервью с Маасикасом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".