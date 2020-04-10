Пристайко назначен главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины вместо Кулебы

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко назначен главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 9 апреля, он сменил на этой должности нынешнего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Этим же указом Пристайко был введен в состав комиссии, а возглавлявший ее с 30 октября 2019 года тогдашний вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Кулеба выведен из состава комиссии.

Как сообщалось, 30 октября 2019 года Зеленский своим указом утвердил положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и сменил ее состав.

Тогда же глава государства утвердил положение о данной комиссии. Согласно ему, комиссия является вспомогательным органом при президенте.

Среди основных ее задач - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими госорганами, входящими в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышение эффективности выполнения приоритетных задач по достижения критериев, необходимых для членства в НАТО.