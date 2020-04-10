Политика

11:44 10.04.2020

Пристайко назначен главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины вместо Кулебы

1 мин читать
Пристайко назначен главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины вместо Кулебы

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко назначен главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 9 апреля, он сменил на этой должности нынешнего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Этим же указом Пристайко был введен в состав комиссии, а возглавлявший ее с 30 октября 2019 года тогдашний вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Кулеба выведен из состава комиссии.

Как сообщалось, 30 октября 2019 года Зеленский своим указом утвердил положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и сменил ее состав.

Тогда же глава государства утвердил положение о данной комиссии. Согласно ему, комиссия является вспомогательным органом при президенте.

Среди основных ее задач - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими госорганами, входящими в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышение эффективности выполнения приоритетных задач по достижения критериев, необходимых для членства в НАТО.

Теги: #евроинтеграция #кулеба #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 10.04.2020
Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

09:57 10.04.2020
Почти 9 тыс. украинцев за границей хотят вернуться на Родину

Почти 9 тыс. украинцев за границей хотят вернуться на Родину

09:57 10.04.2020
ОАЭ передадут гуманитарную помощь Украине

ОАЭ передадут гуманитарную помощь Украине

20:45 09.04.2020
Украина будет настаивать на нынешней структуре ТКГ и не ищет прямого диалога с т. н. "ДНР/ЛНР" - Кулеба

Украина будет настаивать на нынешней структуре ТКГ и не ищет прямого диалога с т. н. "ДНР/ЛНР" - Кулеба

18:11 08.04.2020
Украина готова предоставлять гуманитарную помощь странам, когда внутренние потребности в средствах защиты обеспечены

Украина готова предоставлять гуманитарную помощь странам, когда внутренние потребности в средствах защиты обеспечены

21:14 07.04.2020
Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне

Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне

23:52 06.04.2020
Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ" - Кулеба

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ" - Кулеба

23:25 06.04.2020
Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана слов депутата о том, что военные сделали свою работу "хорошо", сбив самолет "МАУ" - Пристайко

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана слов депутата о том, что военные сделали свою работу "хорошо", сбив самолет "МАУ" - Пристайко

11:20 04.04.2020
Главы МИД Украины и Казахстана договорились провести заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между странами

Главы МИД Украины и Казахстана договорились провести заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между странами

11:31 03.04.2020
Кулеба заверил, что Украина продолжает вести переговоры с Ираном, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Кулеба заверил, что Украина продолжает вести переговоры с Ираном, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Санкции ЕС против РФ связанны с полной имплементацией Москвой Минских соглашений, и это не изменится - Маасикас

Завершение Украиной принятия законодательства по урегулированию банковского сектора - это жизненно важная проверка, отмечает посол ЕС

Ответ украинских властей на пандемию Covid-19 был ранним и решительным

Разумков затрудняется назвать сроки рассмотрения законопроекта о банках, необходимого для программы МВФ

Профильный комитет Рады не успеет к понедельнику подготовить ко 2-му чтению законопроект о банках

ПОСЛЕДНЕЕ

Санкции ЕС против РФ связанны с полной имплементацией Москвой Минских соглашений, и это не изменится - Маасикас

Завершение Украиной принятия законодательства по урегулированию банковского сектора - это жизненно важная проверка, отмечает посол ЕС

Ответ украинских властей на пандемию Covid-19 был ранним и решительным

Разумков затрудняется назвать сроки рассмотрения законопроекта о банках, необходимого для программы МВФ

Порошенко стал сопредседателем фракции "Евросолидарность" в Раде – Разумков

Профильный комитет Рады не успеет к понедельнику подготовить ко 2-му чтению законопроект о банках

"Евросолидарность" не проголосует за уничтожающие децентрализацию изменения в госбюджет

В "Европейской солидарности" настаивают на первоочередном рассмотрении законопроекта о невозврате банков на заседании Рады

Общественные организации профинансировали избирательные кампании Зеленского и "Слуги народа" на 5,3 млн грн - движение "Чесно"

Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных из России и Крыма в настоящее время приостановлен – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА