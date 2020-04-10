Политика

11:44 10.04.2020

Порошенко стал сопредседателем фракции "Евросолидарность" в Раде – Разумков

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Порошенко стал сопредседателем фракции "Евросолидарность" в Раде – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал сопредседателем одноименной фракции.

"По состоянию на сегодня, у меня есть протокол. Петр Алексеевич Порошенко также избран сопредседателем фракции "Европейская солидарность", - сообщил Разумков на брифинге после совещания руководства парламента с главами фракций в пятницу в Киеве.

По его словам, это первое совещание, в котором Порошенко принимал участие в таком статусе.

Теги: #разумков #порошенко #евросолидарность
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