Порошенко стал сопредседателем фракции "Евросолидарность" в Раде – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал сопредседателем одноименной фракции.

"По состоянию на сегодня, у меня есть протокол. Петр Алексеевич Порошенко также избран сопредседателем фракции "Европейская солидарность", - сообщил Разумков на брифинге после совещания руководства парламента с главами фракций в пятницу в Киеве.

По его словам, это первое совещание, в котором Порошенко принимал участие в таком статусе.