Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что поддерживает любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Донбасса и Крыма, комментируя заявление трех экс-послов США в Украине, которые из-за коронавируса предложили отменить международные санкции против России, если она выведет войска из Украины.

"То есть их (послов - ИФ) месседж в том, что если Россия действительно хочет выйти из Украины и ищет для этого какой-то оптимальный момент и формат, то вот он наступил, и коронавирус, который требует мобилизации всех ресурсов России для защиты ее собственного населения, как раз есть неплохим моментом для того, чтобы сделать выход из Украины и прекратить российскую агрессию. Именно в этом есть элемент новизны этой статьи. Я, безусловно, поддерживаю любые аргументы, любые креативные идеи, которые будут способствовать прекращению агрессии против нашего государства и деоккупации Донбасса и также Крыма. Потому мы внимательно следим за всеми инициативами и анализируем их на предмет реалистичности в сфере реальной политики", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украна".

Как сообщалось, экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст, в совместной статье заявили, чтобы США и их союзники предложили отменить международные санкции против России, если президент РФ Владимир Путин выведет войска из Украины.

"Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказывается на Кремле, США и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин завершит свои военные вторжения в Украину. Президент Трамп и Конгресс могут продвигать интересы Америки и мира смелым шагом, способствующим прекратить эту войну. Администрация Трампа и Конгресс должны воспользоваться этим удобным случаем", - написали дипломаты в совестной статье, опубликованной на сайте "National Public Radio" в понедельник.