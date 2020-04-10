Политика

10:58 10.04.2020

Профильный комитет Рады не успеет к понедельнику подготовить ко 2-му чтению законопроект о банках

1 мин читать
Профильный комитет Рады не успеет к понедельнику подготовить ко 2-му чтению законопроект о банках

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подготовит к внеочередному заседанию Верховной Рады в понедельник банковский законопроект во втором чтении, заявляет его глава Данила Гетманцев.

"Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект", - сказал Гетманцев журналистам перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп в пятницу.

Он подчеркнул, что комитет намерен работать быстро, и не будет затягивать подготовку законопроекта ко второму чтению, однако при этом не будет нарушать регламент работы Рады.

"Будем работать в более быстром темпе, не будем затягивать ни минуты. Не будем рассматривать от поправки к поправке. Будем каким-то образом группировать, но при этом я хочу чтобы вы поняли: мы не будем нарушать регламент", - отметил Гетманцев.

Как сообщалось, народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Теги: #гетманцев #верховная_рада #банки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:23 10.04.2020
В "Европейской солидарности" настаивают на первоочередном рассмотрении законопроекта о невозврате банков на заседании Рады

В "Европейской солидарности" настаивают на первоочередном рассмотрении законопроекта о невозврате банков на заседании Рады

09:56 09.04.2020
"Евросолидарность" требует рассмотреть законопроект о невозврате банков на ближайшем внеочередном заседании Рады

"Евросолидарность" требует рассмотреть законопроект о невозврате банков на ближайшем внеочередном заседании Рады

18:58 08.04.2020
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля - Разумков

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля - Разумков

18:55 08.04.2020
В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала новой программы с МВФ

В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала новой программы с МВФ

21:08 07.04.2020
Разумков считает подачу более 16тыс. поправок в законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

Разумков считает подачу более 16тыс. поправок в законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

19:52 07.04.2020
Нардепы, наплодившие более 16тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе при отсутствии реакции власти – Геращенко

Нардепы, наплодившие более 16тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе при отсутствии реакции власти – Геращенко

19:29 07.04.2020
Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

19:26 07.04.2020
ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль отменили комиссию за обслуживание карт на время карантина

ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль отменили комиссию за обслуживание карт на время карантина

15:53 07.04.2020
Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

14:30 07.04.2020
Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МИД Швеции заверила, что санкции против РФ будут действовать до полного выполнения нею Минских договоренностей

На запланированное создание электронного реестра финотчетности партий в бюджете–2020 нет средств - глава НАПК

Предоставление особого статуса ОРДЛО поддерживают 48% жителей подконтрольной Украине Донецкой и 52% Луганской областей - соцопрос

Курс Украины на оборонную реформу по стандартам НАТО необратим - Таран в разговоре с министром обороны США Эспером

"Евросолидарность" требует рассмотреть законопроект о невозврате банков на ближайшем внеочередном заседании Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

"Евросолидарность" не проголосует за уничтожающие децентрализацию изменения в госбюджет

Общественные организации профинансировали избирательные кампании Зеленского и "Слуги народа" на 5,3 млн грн - движение "Чесно"

Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных из России и Крыма в настоящее время приостановлен – адвокат

Общественные организации профинансировали избирательные кампании Вилкула и "Оппоблока" на 10 млн – движение "Чесно"

Нардепы предварительно договорились о внеочередном заседании ВР в понедельник в 12:00 - Качура

Глава МИД Швеции заверила, что санкции против РФ будут действовать до полного выполнения нею Минских договоренностей

Заседание глав фракций с руководством Рады назначено на 10 апреля - нардеп Железняк

На запланированное создание электронного реестра финотчетности партий в бюджете–2020 нет средств - глава НАПК

Проведение прямых переговоров с самопровозглашенными "Л/ДНР" считают приемлемым 71% жителей Луганской и 49% жителей Донецкой областей - соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА