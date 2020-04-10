Профильный комитет Рады не успеет к понедельнику подготовить ко 2-му чтению законопроект о банках

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подготовит к внеочередному заседанию Верховной Рады в понедельник банковский законопроект во втором чтении, заявляет его глава Данила Гетманцев.

"Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект", - сказал Гетманцев журналистам перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп в пятницу.

Он подчеркнул, что комитет намерен работать быстро, и не будет затягивать подготовку законопроекта ко второму чтению, однако при этом не будет нарушать регламент работы Рады.

"Будем работать в более быстром темпе, не будем затягивать ни минуты. Не будем рассматривать от поправки к поправке. Будем каким-то образом группировать, но при этом я хочу чтобы вы поняли: мы не будем нарушать регламент", - отметил Гетманцев.

Как сообщалось, народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.