Политика

10:23 10.04.2020

В "Европейской солидарности" настаивают на первоочередном рассмотрении законопроекта о невозврате банков на заседании Рады

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В "Европейской солидарности" настаивают на первоочередном рассмотрении законопроекта о невозврате банков на заседании Рады

Рассматривать изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год можно только после принятия законопроекта о невозврате банков, заявляет сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Тот проект бюджета, который мы снова видим, не является адекватным. Например, там среди доходной части… заложено 131 млрд грн от внешних заимствований… Но при этом не ставится в повестку дня голосование за банковский закон. Этот бюджет будет филькиной грамотой, если не проголосуют сначала закон о банках", - сказала Геращенко журналистам перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп Рады в пятницу в Киеве.

Она отметила, что в нынешних условиях внешние заимствования – это кредиты Международного валютного фонда или Всемирного банка.

"Есть четкое требование МВФ – оно публично, оно озвучено – Украина может рассчитывать на заимствования только в случае, если будет принят, так называемый, банковский закон. Мы видим, что… банковский закон блокируется, и он может быть разблокирован исключительно политическим решением (президента Украины Владимира – ИФ-У) Зеленского и его … командой", - сказала Геращенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Теги: #верховная_рада #геращенко #банки #евросолидарность
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