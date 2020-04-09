Политика

20:32 09.04.2020

Общественные организации профинансировали избирательные кампании Зеленского и "Слуги народа" на 5,3 млн грн - движение "Чесно"

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Общественные организации профинансировали избирательные кампании Зеленского и "Слуги народа" на 5,3 млн грн - движение "Чесно"

Партия "Слуга народа" и кандидат от этой политической силы на президентских выборах Владимир Зеленский с помощью подконтрольных своим однопартийцам общественных организаций профинансировали свои избирательные компании на совокупную сумму в 5,3 млн грн, свидетельствуют данные исследования общественного движения "Чесно".

"Ряд журналистских расследований показали, что у партии "Слуга народа" были проблемы со сбором средств на избирательные кампании. Заключались они не столько в отсутствии денег, сколько в том, через кого эти средства заводили на официальные счета. "Слуга народа", как и "Оппоблок", использовала ОО (общественные организации - ИФ) и для прямого финансирования, и для сокрытия расходов", - говорится в расследовании журналистов "Чесно", опубликованном в четверг.

Согласно данным расследования, две общественные организации – "Лига волонтеров" и "Команда Зе" перечислили средства в избирательный фонд "Слуги народа" и Зеленского. В марте 2019 ОО "Лига волонтеров" перечислила партии 2 млн грн. Эти средства направили на избирательную кампанию Зеленского. Общественную организацию основали за три месяца до этого, она также зарегистрировала в Центральной избирательной комиссии 1900 наблюдателей на выборах президента.

Руководителем и сооснователем "Лиги волонтеров" является Елена Констрийчук, однофамилица кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" (№140 в списке) и члена Высшего совета партии Сергея Констрийчука. В "Чесно" предполагают, что она может быть супругой или сестрой претендента на мандат.

На 3,3 млн грн партию "Слуга народа" профинансировала также ОО "Команда Зе", учредителями которой являются первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и народный депутат Михаил Крячко.

Верифицированным плательщиком за рекламу со страницы "Команда Зеленского" была отмечена ОО "Команда Зеленского" (согласно реестру, ее соучредителем является Михаил Федоров), а в информации о рекламодателе приведены адрес электронной почты: fedorov@ze2019.com.

"Согласно данным библиотеки рекламы, которые проанализировало движение "Чесно", общая сумма расходов партии и ее кандидатов на рекламу в Facebook и Instagram достигает $540 тыс или более 14 млн грн (с 1 июня по 19 июля 2019 года). Часть этих расходов приведены в отчетах мажоритарщиков от "Слуги народа". Однако большей доли расходов на рекламу и мажоритарщиков, и в пользу партии в отчетах не показано", - говорится в расследовании.

Теги: #финансирование #слуга_народа #выборы
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