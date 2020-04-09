Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных из России и Крыма в настоящее время приостановлен – адвокат

Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных из России и оккупированного РФ Крыма в настоящее время приостановлен, отмечает российский адвокат Николай Полозов, защищающий украинских политзаключенных в России и Крыму.

"Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. И практически 120 украинских политзаключенных, украинцы, крымские татары, конечно же, ожидают, что эти переговоры будут возобновлены и у них будет шанс вернуться домой раньше, чем это можно", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Полозов указал, что, несмотря на эпидемию и карантин, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 8 апреля смогла все-таки договориться о новом обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

"Я думаю, что и по украинским политзаключенным, которые находятся в России, также можно дистанционно, по крайней мере, какие-то аспекты этого диалога вести", - считает он.