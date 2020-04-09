Нардепы предварительно договорились о внеочередном заседании ВР в понедельник в 12:00 - Качура

Между депутатами Верховной Рады существует предварительная договоренность о том, что внеочередное заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля, в 12:00, заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Предварительно мы с коллегами договорились, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По слова депутата, помимо законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, на внеочередном заседании парламента необходимо утвердить программу деятельности правительства, а также отклонить 13 постановлений об отмене законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

"Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон - "Об изменениях в государственный бюджет", - добавил Качура.