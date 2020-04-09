Политика

16:18 09.04.2020

Заседание глав фракций с руководством Рады назначено на 10 апреля - нардеп Железняк

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Заседание глав фракций с руководством Рады назначено на 10 апреля - нардеп Железняк

Заседание глав парламентских фракций с руководством парламента относительно порядка дня внеочередной сессии назначено на утро 10 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"У нас завтра утром будет заседание глав фракций с руководством парламента, где будет обсуждаться порядок дня внеочередного заседания. Пока что оно предварительно назначено на понедельник. Мы фракцией "Голос" будем настаивать на внесении банковского законопроекта (№2571-д - ИФ) в порядок дня", - сказал он в комментарии.

Однако, добавил Железняк, внесение законопроекта в порядок дня будет зависеть от работы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы которого он является.

"По состоянию на сейчас, сведено немногим более 11 тыс. поправок, то есть осталось около 5 тыс. По времени выглядит так, что окончательный текст таблицы будет готов ко второй половине пятницы (10 апреля - ИФ)", - пояснил он.

"Непонятно когда у нас будет заседание комитета. Во-первых, это зависит от технических моментов - таблицы. А во-вторых - зависит от того, по какому сценарию пойдет заседание комитета. Понятно, что все 16 тыс. поправок рассматривать не будут", - отметил Железняк, добавив, что, скорее всего, поправки будут сгруппированы и рассмотрены по группам.

В то же время от порядка дня внеочередного заседания парламента зависит то, насколько быстро будет работать комитет.

"Со своей стороны, оба представителя фракции "Голос" в комитете - и я, и Галина Васильченко, готовы работать на выходных и в понедельник, хоть днем, хоть ночью, чтобы подготовить к рассмотрению банковский законопроект. У нас из 32 членов комитета 24 представляют "Слугу народа", так что от них, прежде всего, зависит, как они будут реагировать на этот спам", - прокомментировал Железняк.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Теги: #фракции #рада #голос #железняк
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