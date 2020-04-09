Политика

13:35 09.04.2020

Проведение прямых переговоров с самопровозглашенными "Л/ДНР" считают приемлемым 71% жителей Луганской и 49% жителей Донецкой областей - соцопрос

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Проведение прямых переговоров с самопровозглашенными "Л/ДНР" считают приемлемым 71% жителей Луганской и 49% жителей Донецкой областей - соцопрос

Проведение прямых переговоров представителей органов государственной власти Украины с руководителями самопровозглашенных "Л/ДНР" считают приемлемым 71% жителей подконтрольной территории Луганской и 49% жителей Донецкой областей, свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно данным социологического исследования, проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "республик" считают приемлемым 71% опрошенных жителей подконтрольной Украине Луганской области. Во время предыдущего опроса, проведенного в ноябре 2018 года, за такое решение высказалось 68% респондентов. В Донецкой области цифры иные - 49% граждан, принявших участие в исследовании, считают эту идею приемлемой, ранее их было 50%.

Неприемлемыми прямые переговоры с "Л/ДНР" считают 33% дончан и 9% луганчан. В 2018 году эти показатели были 19% и 14% соответственно. Затруднились ответить на этот вопрос 18% опрошенных в Донецкой и 20% в Луганской областях. Ранее этот вариант играли 31% жителей Донецкой и 18% жителей Луганской области.

Исследование "Общественные настроения на Донбассе: год после выборов" проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В какой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Теги: #переговоры #соцопрос #ордло
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