Предоставление особого статуса ОРДЛО поддерживают 48% жителей подконтрольной Украине Донецкой и 52% Луганской областей - соцопрос

Предоставление отельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса и его закрепление в Конституции Украины поддерживает 48% жителей подконтрольной правительству Донецкой области и 52% жителей Луганской области, свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно данным исследования, проведенного в период с 18 февраля по 2 марта 2020 года, 48% жителей Донецкой и 52% жителей Луганской областей считают, что ОРДЛО необходимо предоставить особый статус и закрепить его в Конституции Украины. В предыдущем исследовании Фонда "Демократические инициативы", которое проводилось в ноябре 2018 года, такой вариант поддержали 45% респондентов в Донецкой области и 41% в Луганской.

Неприемлемым такой вариант считают 36% жителей Донетчины и 26% Луганщины. Согласно результатам опроса 2018 года, в Донецкой области так считало 28% опрошенных, и 32% опрошенных в Луганской областях.

Затруднились ответить 16% респондентов в Донецкой области (в 2018 году их было 27%) и 22% в Луганской области (ранее так считало 27% принявших участие).

В ходе исследования было опрошено по 500 граждан Украины на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, теоретическая погрешность не превышает 3,5%.