На Донбассе уменьшилось количество людей, готовых на любые компромиссы ради достижения мира - исследование

На подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской области уменьшилось количество граждан, которые считают, что для достижения мира необходимо идти на любые компромиссы, свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Так, в феврале 2020 года в Донецкой области 14% опрошенных граждан считали, что для достижения мира на Донбассе необходимо идти на любые компромиссы. В ноябре 2018 года этот показатель находился на уровне 45%. В Луганской области цифры иные - 47% опрошенных были согласны с таким утверждением в 2018 году, сейчас показатель составляет 34% опрошенных.

Считают, что ради достижения мира нужно идти на компромиссы, но не на все компромиссы 50% дончан и 49% луганчан. В 2018 году этот ответ избрало 35% и 34% опрошенных соответственно.

27% респондентов из Донецкой области считают, что установление мира возможно только силовым путем и победой одной из сторон, в ноябре 2018 года так считало 14%. На Луганщине 7% опрошенных выбрали такой вариант в 2020 году и 6% в 2018 году.

Затруднились ответить на этот вопрос 9% жителей подконтрольной Донецкой и 10% жителей подконтрольной Луганской областей, ранее этот показатель составлял 6% и 13% соответственно.

Исследование "Общественные настроения на Донбассе: год после выборов" проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В какой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.