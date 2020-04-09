"Евросолидарность" требует рассмотреть законопроект о невозврате банков на ближайшем внеочередном заседании Рады

Верховная Рада должна принять закон о невозврате банков для того, чтобы спасти Украину от последствий экономического кризиса, уверен пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Принятие банковского закона - практически единственное требование, выполнив которое, Украина может получить мощную финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. Кризиса, в который еще до вируса погрузили страну молодые, но бездарные и некомпетентные лица. Кризиса, который еще больше усилится в результате мировой рецессии на фоне пандемии", - подчеркнул он в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

Порошенко уверен, что провал законопроекта приведет страну к дефолту, что повлечет за собой стремительный обвал курса гривны, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.

"И теперь политическая коалиция "За дефолт Украины" зарегистрировала 16 тыс. 332 "поправки". Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные "слуги народа" наштамповали по несколько тысяч "поправок" каждый. На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, не рассматривая ничего другого - и это во время войны и эпидемии", - подчеркнул Порошенко.

"Коломойский хочет сорвать принятие закона, чтобы попытаться таким образом вернуть себе банк. Или содрать с государства компенсацию, которую он оценивает почти в 60 млрд грн. Это равняется трети годового бюджета Пенсионного фонда Украины", - объяснил Порошенко.

Он также напомнил, что бывший владелец "ПриватБанка" публично выступает дефолта Украины.

"Коломойский в интервью "Нью-Йорк таймс" прямым текстом говорит, что Украина должна пойти за деньгами в Россию, то есть - вернуться в сферу ее влияния. Неудивительно, что против законопроекта воюют не только десятки "слуг", но и пятая колонна - "Опоплатформа" Рабиновича-Медведчука. Итак, нет задачи сейчас для нас важнее, чем сорвать этот антиукраинской сценарий", - убежден Порошенко.

"Настал момент истины. Национальные интересы Украины диктуют главе государства единственное правильное решение. Несмотря на непомерные аппетиты своего бывшего бизнес-партнера и давнего политического союзника - надо сделать выбор в пользу десятков миллионов украинцев. Мы требуем от президента принять стратегические решения в интересах Украины", - настаивает он.

Фракция "Европейской Солидарности" настаивает на необходимости включения банковского законопроекта в повестку дня ближайшего внеочередного заседания Верховной Рады, а также готова предложить регламентный механизм, который позволит расчистить поправочный "спам".

"Еще несколько недель преступного промедления, и нас накроет такая волна, что не поможет уже ни спасительная шлюпка", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.