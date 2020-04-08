Политика

20:13 08.04.2020

Байден надеется, что сторонники Сандерса помогут ему победить Трампа на выборах

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Байден надеется, что сторонники Сандерса помогут ему победить Трампа на выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден после решения сенатора Берни Сандерса прекратить борьбу в президентской гонке выразил надежду, что теперь получит поддержку со стороны его сторонников.

"Обращаюсь к сторонникам Берни: я знаю, что мне нужно завоевать ваши голоса. Я знаю, что это может занять время. Но я хочу, чтобы вы знали, что я вижу вас, я слышу вас и понимаю всю сложность нынешней ситуации. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам", - написал Байден в твиттере.

Он добавил, что "вместе мы победим Дональда Трампа". Кроме того, Байден отметил заслуги Сандерса, назвав его "одним из самых мощных голосов за изменения в нашей стране". "Он хороший человек, великолепный лидер", - указал бывший вице-президент.

В свою очередь Сандерс ранее пообещал, что будет работать с Байденом, чтобы одержать победу над Трампом в борьбе за президентское кресло.

Ранее в среду стало известно, что сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США. "Сегодня я приостанавливаю свою кампанию. Но там, где кончается кампания, продолжается борьба за справедливость", - написал Сандерс в твиттере.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

Сандерс был одним из двух наиболее вероятных кандидатов на участие в президентских выборах в США от Демократический партии, наряду с Байденом.

В начале президентской гонки Сандерс одержал победу на праймериз сразу в нескольких штатах, например, в Нью-Гемпшире и Неваде, но затем стал уступать Байдену. В результате на данный момент Байден получил поддержку в 19 штатах, Сандерс - в девяти.

Это вторая неудачная попытка Сандерса выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы от Демократической партии. В 2016 году он объявил о своем выходе из гонки, выразив поддержку своей сопернице Хиллари Клинтон.

Теги: #сша #байден #выборы
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