Политика

18:58 08.04.2020

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля - Разумков

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Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля - Разумков

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Разумков отметил, что только в среду вечером появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов в работе с комитетами парламента.

"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания.

По словам Разумкова, еще будут дополнительные встречи, как с представителями депутатских фракций, так и главами комитетов, чтобы максимально качественный документы был рассмотрен и принят парламентом.

Спикер указал, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главным и первоочередным являются изменения в бюджет.

Теги: #верховная_рада #разумков
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