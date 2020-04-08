Политика

18:46 08.04.2020

Сандерс решил выйти из президентской гонки, кандидатом от демократов станет Байден

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Сандерс решил выйти из президентской гонки, кандидатом от демократов станет Байден

Сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление предвыборного штаба Сандерса.

Такое заявление Сандерс сделал в беседе с членами его избирательной кампании. О содержании разговора узнали все ведущие СМИ США.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от демократов.

Теги: #сша #байден #сандерс
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