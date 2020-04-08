Политика

16:23 08.04.2020

Депутат из "Голоса" просит президента, правительство, СНБО и СБУ пролонгировать блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассники"

1 мин читать
Депутат из "Голоса" просит президента, правительство, СНБО и СБУ пролонгировать блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") обратился к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину, СНБО и СБУ продолжить блокирование российских социальных сетей.

"Сегодня направил депутатское обращение к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора", - написал Лозинский в среду в "Фейсбук".

Он напомнил, что 15 мая истекает срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям, "и уже через месяц социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" возобновят работу в Украине вместе с сотнями других запрещенных (пока) российских сервисов".

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

Теги: #рф #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 08.04.2020
МИД Украины выразило РФ протест в связи с неправомерным приговором суда украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

МИД Украины выразило РФ протест в связи с неправомерным приговором суда украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

18:43 07.04.2020
В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

10:37 07.04.2020
Число заболевших коронавирусом в России за сутки перевалило за 1000, всего зарегистрировано 7497 случаев - штаб

Число заболевших коронавирусом в России за сутки перевалило за 1000, всего зарегистрировано 7497 случаев - штаб

21:55 06.04.2020
Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

19:41 06.04.2020
Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

12:54 06.04.2020
Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

10:44 06.04.2020
Число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось за сутки почти на 1 тыс. - до 6,3 тыс.

Число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось за сутки почти на 1 тыс. - до 6,3 тыс.

09:25 06.04.2020
Саудовская Аравия отвергла обвинения РФ в атаках на сланцевую нефть, призывает к сокращениям добычи

Саудовская Аравия отвергла обвинения РФ в атаках на сланцевую нефть, призывает к сокращениям добычи

16:53 05.04.2020
В России священники РПЦ совершили воздушный крестный ход против коронавируса над Волгоградом

В России священники РПЦ совершили воздушный крестный ход против коронавируса над Волгоградом

11:31 04.04.2020
За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека, умерли за сутки 9 человек - оперштаб

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека, умерли за сутки 9 человек - оперштаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект о Конституционном суде не учитывает позицию самого суда и предусматривает ограничение конституционных прав - КС

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о Конституционном суде не учитывает позицию самого суда и предусматривает ограничение конституционных прав - КС

Эксперты назвали неэффективной деятельность Зеленского в первом квартале 2020 года

Трамп подумывает, разумно ли продолжать финансирование ВОЗ

Новым пресс-секретарем Трампа станет сотрудница его предвыборной кампании Кейли Макинани

Нардепы, наплодившие более 16тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе при отсутствии реакции власти – Геращенко

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Экс-послы США в Украине в связи с пандемией Covid-19 предложили отменить международные санкции против РФ, если она выведет войска из Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА