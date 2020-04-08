Депутат из "Голоса" просит президента, правительство, СНБО и СБУ пролонгировать блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") обратился к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину, СНБО и СБУ продолжить блокирование российских социальных сетей.

"Сегодня направил депутатское обращение к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора", - написал Лозинский в среду в "Фейсбук".

Он напомнил, что 15 мая истекает срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям, "и уже через месяц социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" возобновят работу в Украине вместе с сотнями других запрещенных (пока) российских сервисов".

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.