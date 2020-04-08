Политика

12:05 08.04.2020

Эксперты назвали неэффективной деятельность Зеленского в первом квартале 2020 года

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Эксперты назвали неэффективной деятельность Зеленского в первом квартале 2020 года

Действия президента Владимира Зеленского по кадровым назначениям, ведению внешней политики, инициированию реформ и урегулированию конфликта на Донбассе в первом квартале 2020 года были неэффективны, указано в результатах экспертной оценки, проведённой Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива.

"Деятельность Президента Зеленского на должности опрошенные эксперты оценивают преимущественно как неэффективную. Относительно нейтральные оценки относительно своей эффективности Президент получил только в части коммуникации с обществом и по борьбе с эпидемией COVID-19. Так, по пятибалльной шкале, эта работа оценена на 2,6 и 2,5 (из 5 - ИФ) балла соответственно. Хуже у Зеленского с кадровой политикой - здесь можно наблюдать почти минимальные оценки - 1,5 балла. Низко оценены также попытки урегулирования конфликта на Донбассе - 1,9 балла, инициирование реформ - 2,0 и ведения внешней политики - 2,1 балла", - указано в результатах исследования, опубликованных в среду на сайте Фонда.

Экспертный опрос "Политический квартал январь-март 2020" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля 2020 года. Всего было опрошено 58 экспертов.

Теги: #зеленский #исследование
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