Политика

00:48 08.04.2020

Новым пресс-секретарем Трампа станет сотрудница его предвыборной кампании Кейли Макинани

1 мин читать
Новым пресс-секретарем Трампа станет сотрудница его предвыборной кампании Кейли Макинани

Новым официальным представителем Белого дома станет пресс-секретарь предвыборной кампании Дональда Трампа Кейли Макинани, сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники.

Она заменит на этом посту Стефани Гришэм, об уходе которой во вторник сообщил телеканал CNN. По данным The New York Times, Гришэм вернется на работу к первой леди США Мелании Трамп и станет главой ее аппарата.

Уход Гришэм СМИ связывают с тем, что новый глава аппарата Белого дома Марк Медоуз проводит перестановки в своей команде. Также, сообщает The New York Times, в обновленную команду войдет Алисса Фарах, сейчас занимающая должность пресс-секретаря Минобороны США. Она станет директором по стратегическим коммуникациям, отмечает газета.

Макинани 31 год. Прежде она была ведущей на CNN. В 2017 году она стала пресс-секретарем Национального комитета Республиканской партии США, а в 2019 году - пресс-секретарем кампании по переизбранию Дональда Трампа на пост президента США.

Теги: #сша #трамп #пресс_секретарь #кандидатура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:18 08.04.2020
Трамп сообщил об испытании десяти лекарств от коронавируса

Трамп сообщил об испытании десяти лекарств от коронавируса

00:40 08.04.2020
В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс.

В США число жертв COVID-19 превысило 12 тыс.

20:14 07.04.2020
Трамп раскритиковал ВОЗ за рекомендацию не закрывать границу от Китая

Трамп раскритиковал ВОЗ за рекомендацию не закрывать границу от Китая

19:32 07.04.2020
Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

19:32 07.04.2020
В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

19:04 07.04.2020
Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

18:04 07.04.2020
Число зараженных COVID-19 в США выросло почти до 370 тыс. человек, умерли более 11 тыс.

Число зараженных COVID-19 в США выросло почти до 370 тыс. человек, умерли более 11 тыс.

12:16 07.04.2020
Экс-послы США в Украине в связи с пандемией Covid-19 предложили отменить международные санкции против РФ, если она выведет войска из Украины

Экс-послы США в Украине в связи с пандемией Covid-19 предложили отменить международные санкции против РФ, если она выведет войска из Украины

06:30 07.04.2020
Коронавирус унес жизни почти трех тысяч человек в Нью-Йорке – мэрия

Коронавирус унес жизни почти трех тысяч человек в Нью-Йорке – мэрия

01:45 07.04.2020
США работают с Лондоном по вопросу о лечении Джонсона - Трамп

США работают с Лондоном по вопросу о лечении Джонсона - Трамп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы, наплодившие более 16тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе при отсутствии реакции власти – Геращенко

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Нардеп Арьев инициирует сокращение рассмотрения поправок к законопроектам, если их слишком много

Кабмин Украины распорядился передать Италии гуманитарную помощь

Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках ТКГ и его создание должно быть отработано с участниками Нормандского формата – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА