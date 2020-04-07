Политика

19:52 07.04.2020

Нардепы, наплодившие более 16тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе при отсутствии реакции власти – Геращенко

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Нардепы, наплодившие более 16тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе при отсутствии реакции власти – Геращенко

Так называемый "антиколомойский" закон о банках, который является обязательным условием для получения программы МВФ, на этой неделе не будет выноситься в зал заседаний парламента ввиду более 16тыс. поданных к его рассмотрению во втором чтении поправок, прогнозирует сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Банковский закон, принятие которого так необходимо для поддержки украинской экономики, состоит из 16 тысяч 95 слов - и к этому закону в течение недели подали 16 тысяч 397 поправок. К каждому слову - по поправке. Кто же они - авторы этих поправок? В основном это – "слуги" (депутаты из фракции "Слуга народа" – ИФ-У). Кое-кто из них подал по 4 тысячи поправок, по полторы тысячи. И цель здесь совершенно очевидна - заблокировать принятие этого закона или отсрочить его на полгода", - отмечает Геращенко в своем видеоблоге во вторник.

Она предостерегла, что подобные игры с законом могут привести к дефолту Украины. "От дефолта точно выиграют олигархи, которые стоят за этими депутатами-авторами поправок, и точно потеряют простые украинцы. Потому что дефолт - это гиперинфляция, это девальвация гривни, это очень серьезный рост безработицы", - прогнозирует политик.

Она также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Офиса президента Украины Владимира Зеленского, правительства и руководства парламента.

"Все молчат и делают вид, что не знают, что эти 16 тысяч 397 поправок могут просто заблокировать принятие не только закона, но и получения Украиной столь необходимого кредита МВФ", - отметила Геращенко.

Она также напомнила, что в новом созыве парламента фракция "Слуга народа" постоянно обвиняла предшественников в неэффективности и требовала ограничить количество поправок к законопроектам.

"А что мы видим сегодня? Наша фракция подала только пять - не пятьдесят, не пять тысяч, а пять поправок в закон о банках. Так же, как с законом о земле мы подали только 37 поправок… Но мы видим здесь другое - законодательный спам. И злоупотребляют ним "слуги". И при этом Офис президента молчит. Почему это происходит? Ну, возможно потому, что неделю назад просто были определенные политические игрища, когда президент приехал в парламент, сделал красивое заявление, сняв маску – "прошу вас всех, давайте примем эти законы, показав таким образом нашим европейским партнерами, мы движемся в сторону реформ и от олигархов". На самом деле, когда олигархи включили механизм своих лоббистов, то никто против этого и не выступает. По крайней мере, публично мы не слышали", - отметила Геращенко.

Теги: #банки #рада #закон #правки
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