Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Подготовить к рассмотрению во втором чтении законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", устанавливающий невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, можно будет не раньше пятницы, 10 апреля, заявил зампредседателя фракции "Голос", первый замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"По состоянию почти на 19:00 (вторника – ИФ-У) сведена только половина таблицы, ее технически сложно свести. Сейчас прогноз таков: только к пятнице будет какой-то текст ко второму чтению опять-таки со сведенной таблицей. Раньше пятницы, скорее всего, будет физически невозможно свести таблицу и проголосовать его хотя бы на комитете ну и соответственно в зале Верховной Рады", - заявил Железняк во вторник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Понедельник, 6 апреля, был последним днем подачи поправок. По состоянию на 18:00 того дня к законопроекту было уже подано более 13 тысяч поправок.