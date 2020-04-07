Политика

19:04 07.04.2020

Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

1 мин читать
Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил, что президент страны Дональд Трамп планирует открыть экономику в тех регионах страны, которые не пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.

"Я знаю, что президент очень внимательно смотрит на то, как мы можем открыть какие-то части экономики", - сказал Мнучин в интервью Fox Business Network.

В некоторых регионах, таких как Нью-Йорк, наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. "Есть другие части, где это не так", - отметил министр.

Последует

Теги: #сша #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:32 07.04.2020
Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

19:32 07.04.2020
В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

19:26 07.04.2020
В Коцюбинском под Киевом подтвердились еще три случая заболевания COVID-19 – и.о. мэра

В Коцюбинском под Киевом подтвердились еще три случая заболевания COVID-19 – и.о. мэра

19:17 07.04.2020
Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

19:07 07.04.2020
Норвегия снимает некоторые ограничения, действующие в связи с коронавирусом - премьер

Норвегия снимает некоторые ограничения, действующие в связи с коронавирусом - премьер

19:04 07.04.2020
В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

19:00 07.04.2020
В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

18:53 07.04.2020
Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

18:47 07.04.2020
Зеленский: все ограничения временны и нужны для сохранения жизни и здоровья людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей"

Зеленский: все ограничения временны и нужны для сохранения жизни и здоровья людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей"

18:43 07.04.2020
В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Экс-послы США в Украине в связи с пандемией Covid-19 предложили отменить международные санкции против РФ, если она выведет войска из Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Экс-послы США в Украине в связи с пандемией Covid-19 предложили отменить международные санкции против РФ, если она выведет войска из Украины

Нардеп Арьев инициирует сокращение рассмотрения поправок к законопроектам, если их слишком много

Кабмин Украины распорядился передать Италии гуманитарную помощь

Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках ТКГ и его создание должно быть отработано с участниками Нормандского формата – Зеленский

Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

Зеленский обсудил с Помпео получение от США кредитных гарантий для стабилизации экономики - в дополнение к помощи от МВФ, ВБ и других партнеров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА