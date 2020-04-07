Политика

18:43 07.04.2020

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

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В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

В "Голосе" предлагают Кабинету министров Украины внести изменения в постановление, ужесточающее карантинные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

Как сообщает сайт партии во вторник, народные депутаты фракции "Голос" Андрей Осадчук и Ярослав Юрчишин разработали изменения в постановление правительства.

"Действия власти сегодня выглядят противоречивыми, хаотичными и очень неэффективными. Очередным свидетельством тому стало постановление Кабмина, внедрившее суровые ограничительные меры, которые правительство даже не пыталось обсудить с профильным комитетом Верховной Рады… Действующие правила ведут к выборочному правосудию, злоупотреблениям и потере доверия к институтам. Их нужно немедленно совершенствовать… Мы с коллегами разработали и направили в Кабинет министров проект изменений в постановление о карантине", - цитирует Осадчука сайт политической силы.

В частности, депутаты предлагают разрешить прогулки в парках и скверах вдвоем лицам, проживающим вместе, а также позволить прогулки по улицам группам людей, проживающих вместе.

Политики считают целесообразным, что люди, не проживающие вместе, в общественных местах должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

Депутаты также инициируют разрешение на перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией.

Кроме этого депутаты предлагают оговорить в постановлении, что только врач должен устанавливать необходимость "самоизоляции" лица в связи с подозрением на инфицирование COVID-19.

Авторы изменений предлагают закрепить в постановлении такую норму, как еженедельная доставка продуктов и предметов первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста, за которыми некому ухаживать и заботиться.

Как сообщалось, постановление №255 с изменениями от 2 апреля об ужесточении карантинных мер вступило в силу в понедельник 6 апреля.

Теги: #карантин #голос #коронавирус
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