Политика

14:30 07.04.2020

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

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Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") объясняет большое количество поправок, поданных ею ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", устанавливающего невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, необходимостью приведения документа в соответствие с действующим законодательством.

"Этот законопроект противоречит 58-й статье Конституции, нарушает Европейскую конвенцию тем, что в нем много неточностей, ломающих существующие Кодексы – Гражданский, Административный, Хозяйственный, Кодекс административного судопроизводства и так далее… Я бы не хотела, чтобы этот законопроект, если он станет законом, был обжалован в Конституционном суде и ветирован президентом в результате того, что он явно противоречит нескольким статьям Конституции Украины", - сказала Василевская-Смаглюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Депутат отметила, что "у украинского народа очень короткая память". "Когда был банкопад и когда многие вкладчики лишались своих средств, а Фонд гарантирования вкладов выплачивал им копейки вместо честно вложенных средств, это многих возмущало. А сейчас, по прошествии нескольких лет, этого уже никто не помнит и всех все устраивает", - сказала Василевская–Смаглюк .

По ее словам, не только один Коломойский (Игорь Коломойский – один из бывших совладельцев "Приватбанка" - ИФ) обжалует сейчас действия Национального банка Украины.

"Этот законопроект, если он станет законом, будет действовать не только для него (Коломойского – ИФ), но и для других лиц. А мы пишем под одного человека закон, который в результате действительно противоречит Конституции. И мы лишаем многих людей, многих вкладчиков, многих владельцев банков права на обжалование и на то, чтобы владеть своим имуществом", - отметила депутат.

Парламентарий напомнила, что подавала альтернативный законопроект, "где в принципе согласилась с концепцией, предложенной нынешним правительством по отношению к ситуации с банкам".

Как рассказал первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") во вторник в Фейсбуке, Василевская–Смаглюк подала к законопроекту 1689 поправок, в целом предложено более 16 тысяч поправок.

По словам Железняка, в свою очередь, внефракционный народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков подал в законопроект №2571-д 6 тысяч поправок, что стало рекордом за всю историю Украины.

Законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Теги: #банки #закон #василевская_смаглюк #правки
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