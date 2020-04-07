Экс-послы США в Украине в связи с пандемией Covid-19 предложили отменить международные санкции против РФ, если она выведет войска из Украины

Кризис, связанный с пандемией Covid-19, может предоставить неожиданную возможность для того, чтобы разрешить единственную горячую войну в Европе, заявили экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст, предложив, чтобы США и их союзники предложили отменить международные санкции против России, если президент РФ Путин завершит военное вторжение в Украину.

"Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказывается на Кремле, США и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин завершит свои военные вторжения в Украину. Президент Трамп и Конгресс могут продвигать интересы Америки и мира смелым шагом, способствующим прекратить эту войну. Администрация Трампа и Конгресс должны воспользоваться этим удобным случаем", - написали дипломаты в совестной статье, опубликованной на сайте "National Public Radio" в понедельник.

В материале отмечается, что международное сообщество выступило против атак Москвы экономическими и другими санкциями, которые помогли снизить экономический рост России на 1% ежегодно, начиная с 2014 года. Цены на сырую нефть, "основу российской экономики", сейчас достигли 18-летнего минимума, а на ископаемое топливо приходится более 60% экспорта России.

"Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике. Сейчас больше, чем никогда, Россия нуждается в прекращении санкций... Как показала двухпартийная политика США, выход России из дорогостоящей войны в Украине - это способ снятия санкций. Соглашение о выводе (войск - ИФ) освободило бы ресурсы и в России, и в Украине для борьбы с коронавирусом", - считают дипломаты.

Они пояснили, что в то время, как годы дипломатии с целью завершить войну в Украине, зашли в тупик, сейчас сильный толчок со стороны США мог бы помочь выйти из этого тупика, а кризис коронавируса может дать Кремлю основание для согласия.

"В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отмену санкций, наложенных на Россию за ее вторжение на Донбасс. Если бы Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введенные против этой незаконной аннексии, также могли бы быть отменены. Но основные меры наказания направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может отменить их, сохраняя санкции против Москвы за ее захват Крыма", - считают Тейлор, Пайфер и Хербст.

По их словам, основы сделки - "если не порядок их применения" - были определены в так называемых Минских соглашениях между Украиной, Россией и ОБСЕ: прекращение огня, подтвержденный ОБСЕ вывод возглавляемых Россией сил, возвращение границы под украинский контроль, местные выборы и некоторые меры децентрализированного принятия решений для всех административных регионов Украины.

Для обеспечения безопасности во время этого процесса дипломаты предлагают совместное патрулирование украинской и местной полиции, работающей на оккупированной территории Донбасса, и патрулирование международной украинско-российской границы миротворцами, а не российскими военными.

"Президент Трамп, при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, должен суметь убедить Конгресс отменить санкции за Донбасс, четко понимая, что они будут введены заново, если Путин изменит своему слову относительно соглашений", - говорят послы.

Эти же условия должны были бы поддержать консенсус между Соединенными Штатами, их европейскими партнерами и союзниками по НАТО. При двухпартийной и трансатлантической поддержке президент Трамп смог бы напрямую взаимодействовать с президентом Путиным, считают послы.