Политика

19:13 06.04.2020

Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

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Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

 

Киев. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за неизменную поддержку территориальной целостности Украины

"Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России", - сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.

Зеленский проинформировал Помпео о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после последней встречи в Нормандском формате, которая состоялась в декабре 2019 года в Париже.

Теги: #президент #сша #донбас
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