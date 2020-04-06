Зеленский обсудил с Помпео получение от США кредитных гарантий для стабилизации экономики - в дополнение к помощи от МВФ, ВБ и других партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео получение от США кредитных гарантий для стабилизации экономики - в дополнение к помощи от Международного валютного фонда, Всемирного банка и других партнеров.

"Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров", - сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.