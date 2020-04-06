Зеленский в телефонном разговоре с Помпео поблагодарил за $1,2 млн помощи на борьбу с COVID-19, пожелал США успешно преодолеть пандемию

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с государственным секретарем США Майком Помпео поблагодарил американскую сторону за $1,2 млн помощи на борьбу с COVID-19 и пожелал США успешно преодолеть пандемию.

"Поговорил с госсекретарем Помпео. Благодарен США за выделение $1,2 млн на борьбу с COVID-19. США сейчас в эпицентре пандемии. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто борется с болезнью. Желаю США успешно пройти эти испытания", - написал он в своем Twitter в понедельник.