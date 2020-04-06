Политика

18:22 06.04.2020

Протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта носит декларативный характер и никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО – ответ Зеленского на петицию

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Протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта носит декларативный характер и никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО – ответ Зеленского на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что протокол заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 11 марта носит декларативный характер, не является международным договором со всеми вытекающими последствиями и никоим образом не легитимизирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО", - говорится в ответе главы государства на петицию на его официальном сайте от 16 марта с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под данным протоколом.

Зеленский указал, что протокол не является международным договором, поэтому уполномочивание президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством Украины.

Теги: #ткг #зеленский #минские_соглашения #ордло
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