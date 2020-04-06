Новым лидером британских лейбористов стал Кир Стармер

Британский политик Кир Стармер сменит Джереми Корбина на посту лидера Лейбористской партии, сообщила The Guardian.

По итогам голосования в партии 57-летний политик обошел двух конкурентов - Ребекку Лонг-Бейли и Лизу Нэнди. За него проголосовали 56,2% из более чем 500 тыс. членов партии.

Его заместителем избрана Анджела Райнер.

Стармер сменит на посту Корбина, который пообещал уйти в отставку после поражения партии на последних выборах.

Новый лидер Лейбористской партии в воскресенье пообещал, что под его руководством партия будет ответственной оппозицией.

"Под моим руководством Лейбористская партия всегда будет действовать в интересах Великобритании. Мы будем ответственной оппозицией", - написал он в колонке в газете The Sunday Times.

Стармер отметил, что часто будет не согласен с позицией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Но будут моменты, когда лейбористы смогут и будут должны конструктивно взаимодействовать с правительством", - заявил Стармер.

Борису Джонсону Стармер пообещал не быть в "оппозиции ради оппозиции", сообщает газета The Guardian.

В телефонном разговоре с Джонсоном Стармер также заявил, что он будет работать с британским правительством в национальных интересах, чтобы помочь Великобритании справиться с эпидемией коронавируса. В то же время Стармер заявил, что он будет подвергать критике ошибки правительства по борьбе с заболеванием.

Победа Стармера указывает на разворот в политике Лейбористской партии, которая во время руководства бывшего лидера Джереми Корбина склонялась к "левым" взглядам, отмечают СМИ. При Стармере, вероятно, партия вернется к более центристской позиции.

Стармер - адвокат, он стал членом британского парламента в 2015 году и вскоре после этого вошел в "теневое правительство". В 2016 году Стармер покинул "теневое правительство", протестуя против политики Джереми Корбина.

Во время Brexit Стармер стал "теневым" пресс-секретарем по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Он пытался убедить Корбина смягчить позицию по Brexit и отказаться от призывов к проведению нового референдума.

Стармера характеризуют как умеренного политика с "мягкими" левыми взглядами. Он выступает за наращивание инвестиций в государственный сектор, за переход некоторых предприятий из частного владения в муниципальное и за повышение налогов для 5% самых обеспеченных подданных Великобритании.

Также он призывает положить конец "незаконным войнам" и пересмотреть политику Великобритании по продаже оружия. Он выступает за то, чтобы Великобритания могла предпринимать военные действия только с согласия палаты общин. В его представлении Великобритания должна стать "силой международного мира и справедливости".