Политика

16:34 04.04.2020

Зеленский призывает Кабмин как можно скорее разработать программы самым уязвимым словам населения

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Зеленский призывает Кабмин как можно скорее разработать программы самым уязвимым словам населения

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Кабинет министров Украины оперативно разрабатывать программы самым уязвимым словам населения в условиях ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в субботу на традиционном селекторном совещании Зеленский заслушал информацию о состоянии деятельности и направления работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

"Государство должно заниматься самыми бедными. Это наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы", - подчеркнул Зеленский, обращаясь к чиновникам.

Теги: #коронавирус #зеленский #кабмин
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