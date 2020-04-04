Порошенко: несмотря на жесткую конкуренцию в мире за медтовары, мы закупили 100 тыс. защитных костюмов для украинских медиков

Для обеспечения защиты украинских врачей от коронавируса Фонд Порошенко и корпорация "Рошен" закупили 100 тыс. защитных костюмов, которые уже поступают в Украину, сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. на телеканале «Гроза».

"Знаете, сколько мы законтрактовали костюмов? Все, что было в Китае на 1,5 месяца – 70 тыс. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя вдвое больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать в Корее 100 тыс. костюмов - мой Фонд и "Рошен", - отметил Порошенко в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он, в частности, рассказал, что контрактирование медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. В частности, часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи. По словам Петра Порошенко, это доказывает, что запас медицинских товаров и оборудования надо делать заранее, когда коронавирус еще не охватил весь мир.

Порошенко подчеркнул, что защита врачей - это приоритет номер один для всех в ситуации эпидемии.

"Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал … оказывал услуги, его надо защитить. Потому что если врачи в течение первой недели заболеют - в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить. Вы знаете, сколько у нас врачей-эпидемиологов - инфекционистов, вирусологов? Меньше 3 тысяч всего. Сейчас надо переучивать врачей других специальностей на срочных курсах для того, что мы были способны дать отпор пандемии", - убежден Порошенко.