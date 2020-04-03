Нардепы от "Евросолидарности" обратились к генпрокурору и ГБР из-за фальсификации закона о борьбе с коронавирусом

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" отправили депутатское обращение в Офис генерального прокурора и в Госбюро расследований с требованием начать расследование в отношении несоответствия текста закона о борьбе с коронавирусом и законопроекта, который голосовался во время пленарного заседания парламента.

Обращение подписали нардепы Николай Княжицкий, Ирина Фриз, Николай Величкович, Михаил Бондарь, Мария Ионова, София Федина и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом. В понедельник на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)". Среди прочего, закон должен был поддержать граждан в период карантина, в частности арендаторов, и освободить их от платы за пользование имуществом (но оставить уплату коммуналки и других платежей)", - написал на своей странице в соцсети Facebook Княжицкий.

"В исходном тексте закона было написано: "наниматель освобождается от платы за пользование имуществом". Однако после обнародования документа данная норма отражена в совершенно другой редакции, а именно: "наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом". Получается, что эта норма никак не защищает арендатора и не улучшает его положение. Подчеркиваю, что депутаты за такое не голосовали", - добавил нардеп.

Политик подчеркнул, что такие действия являются недопустимым нарушением закона со стороны власти.

"И это значит, что уже после голосования, при подготовке законопроекта на подпись (спикера Рады Дмитрия – ИФ-У) Разумкова и (президента Владимира – ИФ-У) Зеленского, кто-то в Верховной Раде или в Офисе президента цинично заменил его. Очень надеюсь, что высшее руководство государства об этом не знало и заведомо не нарушало закон", - отметил Княжицкий.