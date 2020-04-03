Нардеп Лерос заявляет, что с Ермаком у него конфликтов не может и не должно быть по определению

Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявляет, что у него нет конфликтов с главой Офиса президента Украины (ОП) Андреем Ермаком.

"Что касается каких-то "конфликтов", у меня по определению их не может и не должно быть с главой ОП, по двум причинам: его должность не предполагает участия в политических решениях; глава аппарата не имеет права выносить суждения о политических решениях относительно меня в партии, как он это сделал в своём посте, а должен заниматься канцелярией", - написал Лерос в Фейсбуке в пятницу.

Он также сообщил, что в команду партии "Слуга народа" его порекомендовал нынешний заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, с которым он познакомился на творческом проекте в 2017-18 годах.

2 апреля Лерос в Фейсбуке обнародовал еще часть видеозаписей, где якобы фигурирует брат Ермака Денис и речь идет о назначении президента НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.