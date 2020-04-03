Политика

15:10 03.04.2020

Нардеп Лерос заявляет, что с Ермаком у него конфликтов не может и не должно быть по определению

2 мин читать
Нардеп Лерос заявляет, что с Ермаком у него конфликтов не может и не должно быть по определению

Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявляет, что у него нет конфликтов с главой Офиса президента Украины (ОП) Андреем Ермаком.

"Что касается каких-то "конфликтов", у меня по определению их не может и не должно быть с главой ОП, по двум причинам: его должность не предполагает участия в политических решениях; глава аппарата не имеет права выносить суждения о политических решениях относительно меня в партии, как он это сделал в своём посте, а должен заниматься канцелярией", - написал Лерос в Фейсбуке в пятницу.

Он также сообщил, что в команду партии "Слуга народа" его порекомендовал нынешний заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, с которым он познакомился на творческом проекте в 2017-18 годах.

2 апреля Лерос в Фейсбуке обнародовал еще часть видеозаписей, где якобы фигурирует брат Ермака Денис и речь идет о назначении президента НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

Теги: #ермак #лерос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 03.04.2020
Следствие пытается узнать объем записей, переданных депутату Леросу, а не их суть - адвокат

Следствие пытается узнать объем записей, переданных депутату Леросу, а не их суть - адвокат

21:09 02.04.2020
Заявление партии "Слуга народа" по обнародованным Леросом записям: Следствие должно быть беспристрастным, а виновные должны быть наказаны

Заявление партии "Слуга народа" по обнародованным Леросом записям: Следствие должно быть беспристрастным, а виновные должны быть наказаны

20:55 02.04.2020
Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

20:15 02.04.2020
Разумков: Не понимаю, почему во время войны и эпидемии 6 сотрудников СБУ приходят вручать повестку одному нардепу

Разумков: Не понимаю, почему во время войны и эпидемии 6 сотрудников СБУ приходят вручать повестку одному нардепу

19:48 02.04.2020
В ОП ожидают результаты расследования по записям с участием брата Ермака и отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на госдолжности

В ОП ожидают результаты расследования по записям с участием брата Ермака и отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на госдолжности

18:09 02.04.2020
Глава Офиса президента Ермак должен пойти на политическую самоизоляцию – заявление "Голоса"

Глава Офиса президента Ермак должен пойти на политическую самоизоляцию – заявление "Голоса"

18:05 02.04.2020
Ермак: любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону

Ермак: любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону

16:31 01.04.2020
Сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял – пресс-центр спецслужбы

Сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял – пресс-центр спецслужбы

16:04 01.04.2020
Брат Ермака утверждает, что занимался поиском проектов и идей для государства как общественный деятель, а записи являются "нарезкой с вырванным контекстом"

Брат Ермака утверждает, что занимался поиском проектов и идей для государства как общественный деятель, а записи являются "нарезкой с вырванным контекстом"

15:04 01.04.2020
Депутаты "Слуги народа" требуют у правоохранителей расследовать информацию, обнародованную на "пленках Лероса"

Депутаты "Слуги народа" требуют у правоохранителей расследовать информацию, обнародованную на "пленках Лероса"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина одной из первых поддержала призыв ООН о глобальном прекращении огня и призывает начать подготовку плана привлечения инвестиций на Донбасс после деоккупации

Зеленский обратил внимание генсека ООН на попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к борьбе с коронавирусом

Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

В ОП ожидают результаты расследования по записям с участием брата Ермака и отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на госдолжности

Глава Офиса президента Ермак должен пойти на политическую самоизоляцию – заявление "Голоса"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в письме Туску призвал ЕС дать решительный отпор попыткам РФ использовать пандемию для снятия санкций

МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

Внесенный РФ в ООН проект резолюции по Covid-19 является попыткой прикрытия агрессивной внешней политики

Санкции США могут быть сняты с Rosneft Trading, если подтвердится факт прекращения работ в Венесуэле

Украина одной из первых поддержала призыв ООН о глобальном прекращении огня и призывает начать подготовку плана привлечения инвестиций на Донбасс после деоккупации

Зеленский обратил внимание генсека ООН на попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к борьбе с коронавирусом

Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

Доппакет помощи НАТО для Украины и Грузии направлен на углубление сотрудничества с альянсом в Черноморском регионе – генсек Столтенберг

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции

Дополнительный пакет помощи НАТО будет направлен на усиление роли Украины в обеспечении безопасности в Черноморском регионе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА