Политика

10:52 03.04.2020

Порошенко в письме Туску призвал ЕС дать решительный отпор попыткам РФ использовать пандемию для снятия санкций

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Порошенко в письме Туску призвал ЕС дать решительный отпор попыткам РФ использовать пандемию для снятия санкций

Европейский Союз должен дать решительный отпор попыткам РФ под прикрытием пандемии коронавируса снять санкции за агрессию против Украины, написал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в письме президенту Европейской народной партии Дональду Туску.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности" в пятницу, Порошенко отметил, что высоко ценит неизменную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины и отметил важность активизации совместных действий по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Политик убежден, что TC и Украина должны скоординировать усилия в преодолении последствий эпидемии.

Лидер "Европейской солидарности" разделяет обеспокоенность руководителей Евросоюза в значительных негативных рисках, которые несет эпидемия коронавируса для здоровья и благосостояния граждан, национальных экономик и объединенной Европы в целом. "Порошенко подчеркнул, что нынешний кризис - это наш глобальный вызов, который мы можем преодолеть только совместными скоординированными усилиями - через углубление сотрудничества, обмен данными о вирусе и лучшими практиками противодействия эпидемии", - говорится в сообщении.

ЕС может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны Украины в общей борьбе с вирусом и его последствиями, в том числе через привлечение украинских мощностей для производства вакцины, когда она будет изобретена, отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что призывает все украинские политические силы объединиться ради противодействия коронавирусу и его негативным социально-экономическим последствиям.

"Кризис в коем случае не должна подорвать ни основополагающие принципы ЕС - общий рынок, Шенгенскую зону, общие демократические ценности, ни достижения в отношениях между Украиной и ЕС - Соглашение об ассоциации, экономической интеграции, безвизовый режим", - отмечает Порошенко.

Теги: #рф #ес #коронавирус #туск #порошенко
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