Политика

10:28 03.04.2020

МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

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МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

Министерство иностранных дел Украины будет поддерживать все международные инициативы, направленные на борьбу с коронавирусом, но в то же время будет решительно противостоять любым попыткам манипуляций этой темой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу заверить, что Министерство иностранных дел Украины и Украина в целом, мы будем последовательно поддерживать все шаги и все международные инициативы, направленные на борьбу с коронавирусом, но мы также решительно будем противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом, использовать его для продвижения узконациональных интересов, которые не имеют никакого отношения к вирусу, к борьбе с ним, а просто люди пытаются решить свои вопросы и избежать ответственности за нарушение ними норм международного права", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Так министр прокомментировал отклонение в Генеральной ассамблее ООН резолюции РФ, где говорилось о необходимости отказаться от санкций по гуманитарным соображениям для борьбы с коронавирусом.

Кулеба пояснил, что в четверг в Генассамблее ООН было распространено два проекта резолюций, связанных с противодействием коронавирусу на глобальном уровне, один из которых был внесен РФ и содержал параграф, в котором, по его словам, "был зафиксирован призыв или обязательство государств-членов ООН не применять односторонние принудительные меры, принятые без мандата Совета Безопасности ООН".

"С самого начала мы начали противодействовать этому сценарию вместе с нашими партнерами. Вчера обе резолюции были поставлены на принятие в режиме процедуры резолюции по умолчанию. Процедура по умолчанию предусматривает, что если до определенного времени никто не высказался против, документ считается принятым. Наши коллеги в Нью-Йорке провели ряд переговоров, консультаций с партнерами. Президент Украины провел вчера два телефонных разговора, в которых эта тема также звучала. Это был разговор с президентом Европейского Совета господином Мишелем и генеральным секретарем ООН господином Гутерришем. И в конце концов мы приняли решение стать первым государством-членом ООН и нарушить процедуру умолчания", - пояснил глава МИД.

Он отметил, что Украина пошла на этот шаг, поскольку речь шла о вопросе "принципиальной важности". "И мы осознаем, что конечной целью этих попыток РФ является отмена санкций, принятых против России в ответ на ее агрессию против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Теги: #коронавирус #кулеба #мид
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