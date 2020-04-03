Внесенный РФ в ООН проект резолюции по Covid-19 является попыткой прикрытия агрессивной внешней политики

Украина приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Глобальная солидарность для борьбы с Covid-19" и при этом отмечает, что внесенный РФ альтернативный проект является очередной попыткой создать пропагандистское прикрытие для агрессивной внешней политики этого государства.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно принятия проекта резолюции ГА ООН "Глобальная солидарность для борьбы с Covid-19", обнародованном в пятницу утром

"В условиях глобального кризиса, когда миру особенно необходимо единство, РФ решила воспользоваться ситуацией для продвижения собственных узкополитических интересов. Игнорируя отсутствие поддержки абсолютного большинства государств-членов ООН, Россия подала параллельный проект резолюции, главный посыл которого, несмотря на включение в его названия вопроса Covid-19, полностью вписывается в логику ее предыдущих призывов к отмене ограничительных мероприятий, которые были введены в ответ на совершение ею тяжкого международного преступления - вооруженной агрессии", - отмечают в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве указывают, что РФ вызывающе игнорирует призыв генсекретаря ООН к глобальному перемирию, продолжая вооруженные провокации и блокируя доступ международных организаций к оккупированным территориям Украины на фоне распространения Covid-19. "Внесенный Российской Федерацией проект резолюции - очередная попытка создать пропагандистское прикрытие для своей агрессивной внешней политики", - подчеркивается в комментарии.

В МИД подчеркивают, что Украина выступает против попыток РФ воспользоваться затруднительным гуманитарной ситуацией во избежание международно-правовой ответственности. "Эти манипуляции только вредят важной работе, которую осуществляют Генеральный секретарь ООН и Организация Объединенных Наций в укреплении сотрудничества между государствами в борьбе против Covid-19 и минимизации его последствий", - отметили в ведомстве.

При этом отмечается, что Украина приветствует принятие резолюции "Глобальная солидарность для борьбы с Covid-19" Генассамблеей ООН и, как соавтор, выражает благодарность Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Гане, Индонезии, Сингапура за инициативу по внесению проекту решения, а также всем соавторам за его поддержку.

"Беспрецедентный уровень участия государств в принятии резолюции является четким сигналом, что мы едины, а ООН способна взять на себя роль координатора глобальной борьбы с пандемией Covid-19… Украина также поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша решить вопрос о чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения и сосредоточить внимание на мерах социального влияния и экономического реагирования… Призываем все страны продемонстрировать единство в борьбе с небывалой пандемией. Только совместными усилиями, а не лозунгами и декларациями, можно преодолеть сложнейшие вызовы, стоящие перед человечеством", - резюмируется в комментарии МИД Украины.