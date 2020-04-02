Заявление партии "Слуга народа" по обнародованным Леросом записям: Следствие должно быть беспристрастным, а виновные должны быть наказаны

В партии "Слуга народа" призывают правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование материалов, обнародованных народным депутатом Украины фракции "Слуга народа" Гео Леросом, а также установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей.

Об этом говорится в заявлении фракции политической партии "Слуга народа" о ситуации вокруг записей, обнародованных Леросом, и связанном с этим расследовании, обнародованном на странице партии в Facebook в четверг вечером.

"Наша политическая сила шла на досрочные парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский, - побороть коррупцию и ложь чиновников. Путь к этому - нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из каких бы кабинетов она не исходила. Поэтому мы как никто другой заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей. Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей", - говорится в заявлении.

В партии заявляют о недопустимости любого давления во время следствия участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти. "Следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа. В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти", - подчеркнули в партии "Слуга народа".

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

31 марта Лерос сообщил, что рассказал на допросе в НАБУ о том, откуда получил видеозаписи с участием человека, похожего на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.