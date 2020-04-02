Политика

20:26 02.04.2020

Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

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Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с кризисом COVID-19.

"Кризис коронавируса не должен быть использован в качестве своего рода извинений, чтобы еще больше ограничивать работу наблюдателей от ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить сражаться в Украине - она поддерживает сепаратистов, которые ответственны за то, что продолжают нарушать режим прекращения огня. Нам нужно полное выполнение прекращение огня, чтобы бороться с кризисом COVID-19 в стране", - заявил он на виртуальной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте организации по окончании заседания министров иностранных дел, которое также прошло в формате видеоконференции.

Столтенберг констатировал, что, когда "речь идет о востоке Украины, мы видим, что, несмотря на призывы к России прекратить военную деятельность, сепаратисты, которых поддерживает Россия, продолжают атаковать украинские вооруженные силы на востоке страны». «Мы видим нарушение режима прекращения огня, который продолжается как в Донецке, так и Луганске. Об этих нарушения докладывает не только Украина, но и они подтверждены и наблюдателями ОБСЕ", - подчеркнул он.

При этом генсек отметил, что использование в качестве аргумента для запрета на свободное перемещение для наблюдателей ОБСЕ кризиса коронавируса, еще более усложняет их работу, так как "они ограничены в своих возможностях свободно передвигаться, и по этой причине они не могут докладывать должным образом".

Теги: #коронавирус #донбасс #нато
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