Политика

20:29 02.04.2020

Зеленский обратил внимание генсека ООН на попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к борьбе с коронавирусом

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Зеленский обратил внимание генсека ООН на попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к попыткам использования кризиса с коронавирусом в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к мерам, необходимым для борьбы с коронавирусом.

"Санкции являются важным инструментом именно для восстановления уважения к международному праву и никоим образом не ослабляют возможностей отдельных государств защищать своих граждан от COVID-19, - сказал он в ходе телефонного разговора в четверг с генеральным секретарем ООН, сообщает пресс-служба президента Украины.

Теги: #президент #позиция #санкции
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