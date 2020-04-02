Политика

20:15 02.04.2020

Разумков: Не понимаю, почему во время войны и эпидемии 6 сотрудников СБУ приходят вручать повестку одному нардепу

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Разумков: Не понимаю, почему во время войны и эпидемии 6 сотрудников СБУ приходят вручать повестку одному нардепу

Правоохранительные органы должны дать оценку обнародованным народным депутатом Гео Леросом (фракция "Слуга народа") информации, в которой якобы фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак и обсуждает назначение на государственные должности, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция — нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих", - сказал Разумков в комментарии изданию Цензор.нет.

Спикер подчеркнул, что перед законом все равны и "расследование должно происходить в рамках закона и без какого-либо давления".

"В то же время я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, шесть сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что у СБУ есть другие цели и задачи", - добавил Разумков.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Теги: #сбу #лерос #парламент
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