Политика

20:20 02.04.2020

Украина рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19 - разговор Зеленского и Гутерриша

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Украина рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19 - разговор Зеленского и Гутерриша

Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию Covid-19 и благодаря которому государство сможет получить финансовую поддержку, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных $165 млн", - сказал он в ходе телефонного разговора в четверг с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента Украины.

Теги: #финподдержка #украина
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